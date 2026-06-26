65 bekeuringen bij controle op Fatbikes en bromfietsen & 90 dagen cel

Groningen – Afgelopen dinsdag heeft de politie in samenwerking met @politie_teamverkeer_nn en het LOP Groningen een bromfiets-/ Fatbikecontrole gehouden op de locaties Oosterharmriklaan en de Perseusstraat te Groningen.
Daarbij hebben wij de volgende resultaten behaald: (65x PV)
– 18x Vasthouden telefoon tijdens rijden
– 1x Ontbreken vereiste spiegels bromfiets
– 1x Rijden door voetgangersgebied
– 4x fatbike voldeed niet aan eisen
– 1x Meer verlichting voeren dan toegestaan
– 1x Rijden zonder rijbewijs bromfiets beneden de 16jr
– 2x Negeren roodlicht
– 2x Rijden zonder helm/kinband los
– 5x Rijden op onverplicht fietspad met snorfiets ingeschakelde verbrandingsmotor
– 5x Rijden op onverplicht fietspad met bromfiets
– 3x Rijden met bromfiets op fietspad i.p.v. op rijbaan
– 2x Ontbreken zijreflectoren (oranje) bromfiets
– 3x Ontbreken achterreflector (rood) bromfiets
– 5x Remmen defect fatbike
– 2x Overschrijden constructiesnelheid bromfiets
– 1x voorziening op fatbike om controle op snelheid te bemoeilijken
– 1x Niet tonen rijbewijs
– 1x Ondeugdelijke stuurinrichting bromfiets
– 1x Wet ID
– 1x Versleten band bromfiets
– 1x Defecte claxon bromfiets
– 1x Verlichtingsarmatuur niet deugdelijk bevestigd bromfiets
– 1x Niet (goed) werkend remlicht bromfiets
– 1x Niet meewerken aan technisch onderzoek
– 1x Ondeugdelijke reminrichting bromfiets
Overige resultaten: