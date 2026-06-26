65 bekeuringen bij controle op Fatbikes en bromfietsen & 90 dagen cel

Groningen – Afgelopen dinsdag heeft de politie in samenwerking met @politie_teamverkeer_nn en het LOP Groningen een bromfiets-/ Fatbikecontrole gehouden op de locaties Oosterharmriklaan en de Perseusstraat te Groningen.

Daarbij hebben wij de volgende resultaten behaald: (65x PV)

– 18x Vasthouden telefoon tijdens rijden

– 1x Ontbreken vereiste spiegels bromfiets

– 1x Rijden door voetgangersgebied

– 4x fatbike voldeed niet aan eisen

– 1x Meer verlichting voeren dan toegestaan

– 1x Rijden zonder rijbewijs bromfiets beneden de 16jr

– 2x Negeren roodlicht

– 2x Rijden zonder helm/kinband los

– 5x Rijden op onverplicht fietspad met snorfiets ingeschakelde verbrandingsmotor

– 5x Rijden op onverplicht fietspad met bromfiets

– 3x Rijden met bromfiets op fietspad i.p.v. op rijbaan

– 2x Ontbreken zijreflectoren (oranje) bromfiets

– 3x Ontbreken achterreflector (rood) bromfiets

– 5x Remmen defect fatbike

– 2x Overschrijden constructiesnelheid bromfiets

– 1x voorziening op fatbike om controle op snelheid te bemoeilijken

– 1x Niet tonen rijbewijs

– 1x Ondeugdelijke stuurinrichting bromfiets

– 1x Wet ID

– 1x Versleten band bromfiets

– 1x Defecte claxon bromfiets

– 1x Verlichtingsarmatuur niet deugdelijk bevestigd bromfiets

– 1x Niet (goed) werkend remlicht bromfiets

– 1x Niet meewerken aan technisch onderzoek

– 1x Ondeugdelijke reminrichting bromfiets

Overige resultaten:

– 1x Aanhouding 90 dagen gevangenisstraf

– 1x Aanhouding belediging

– 2x Inbeslagname fatbike i.v.m. recidive gashendel >6km/u

– 3x WOK-status bromfiets ivm overschrijding constructiesnelheid / niet voldoen aan

technische eisen.

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