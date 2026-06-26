Automobilist tegen boom na schrikreactie overstekende haas

Wedde – Op de Borgesiusweg heeft in de nacht van donderdag op vrijdag rond 00.50 uur een eenzijdig verkeersongeval plaatsgevonden. Een personenauto botste frontaal tegen een boom en kwam toen in een weiland.

De bestuurder zat na de aanrijding nog in het voertuig. Hulpdiensten zijn ter plaatse gekomen om medische zorg te verlenen. Het slachtoffer werd gecontroleerd door de ambulancedienst. De oorzaak van het ongeval is zeer vermoedelijk een overstekende haas, de automobilist schrok daarvan. Deze overleefde het niet.

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