Brandweer Leek tweemaal uitgerukt woensdagavond: brand in bosgebied bij Nienoord en autobrand in Oostindie

Leek – De brandweer van Leek werd woensdagavond twee keer achter elkaar opgeroepen voor een brand in Leek.



De eerste melding betrof een buitenbrand en de tweede was een autobrand.

Buitenbrand bij Nienoord

Rond kwart voor acht werd een buitenbrand gemeld nabij het Hazepad bij Nienoord. In een bosgebied waren meerdere boomstammen opgestapeld en aangestoken. De brandweer bluste het vuur met één waterstraal. Vanwege de droogte controleerde de ploeg de omgeving daarna met een warmtebeeldcamera.

Autobrand in Oostindie

Even later, rond half negen, vloog aan de Es in woonwijk Oostindie een auto die geparkeerd stond op de oprit spontaan in brand. De eigenaar en enkele omwonenden probeerden het vuur te doven, maar de brandweer kwam met spoed ter plaatse en nam de blussing over. Na afloop verrichtte de ploeg een nacontrole en spoelde de oprit schoon. De auto raakte zwaar beschadigd. Veel buurtbewoners kwamen op de sirenes af. De kinderen van de bewoners, die door alle consternatie waren geschrokken, kregen een brandweerbeer.

De brandweer vrijwilligers kregen van een attente buurman, vanwege de hitte, een verkoelende ijsco aangeboden. Dat meldt InfoLeek.nl

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