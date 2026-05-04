Nepagent slaat toe in Leek: oudere vrouw beroofd, verdachte op de vlucht

Leek – Maandagmiddag rond 17.15 uur heeft zich in de omgeving van Het Anker en De Helling in Leek een brutale beroving voorgedaan. Een man die zich voordeed als politieagent wist het vertrouwen te winnen van een 80-jarige vrouw. Zij gaf hem vervolgens gouden sieraden en een aanzienlijk bedrag aan contant geld mee.

De situatie kwam aan het licht toen een buurvrouw thuiskwam en een verdachte man bij de woning zag. Op datzelfde moment hoorde zij het slachtoffer roepen: “Ik ben overvallen!” Toen de man merkte dat hij was ontdekt, zette hij het op een rennen.

Volgens getuigen is de verdachte via een steegje gevlucht en vervolgens via De Helling in de richting van de Euroweg verdwenen.

De politie was snel ter plaatse en is direct gestart met een onderzoek. Agenten nemen verklaringen op van getuigen en zijn actief op zoek naar camerabeelden uit de omgeving die mogelijk meer duidelijkheid kunnen geven over de verdachte en zijn vluchtroute.

Het signalement van de man luidt als volgt: ongeveer 1,90 meter lang, kort donker haar, een licht getinte huidskleur en gekleed in een donker, zwartachtig shirt met daaronder een lichtgekleurde capuchon.

De politie roept iedereen die iets heeft gezien of over relevante informatie beschikt op om zich te melden via 0900-8844. In spoedeisende situaties kan contact worden opgenomen via 112.

