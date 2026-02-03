Opgelet: Weer nepagenten actief in Leek en Zuidhorn

Politie Westerkwartier, Instagram, foto een agent van bureau Westerkwartier

Leek – Afgelopen weekend zijn er meldingen geweest van nepagenten in Zuidhorn en Leek.

Op zondag 1 februari omstreeks 15:00 uur is er een inwoner aan de Cappelastraat te Zuidhorn gebeld dat een agent haar pinpas en waardevolle spullen kwam ophalen.

Even later kwam er een man aan de deur met het volgende signalement:

– Rond de 20 jaar

– Blond haar

– 1.55 m kort

– donkerblauw trainingspak.

In Leek aan de Goldbergsingel kwam er gisteren 2 februari omstreeks 17:00 uur kwam er een man aan de deur met het volgende signalement:

– Man

– 20 jaar

– Donkere huidskleur

– Donkere krullen

– Zwarte jas en donkere broek

Bij beide personen zijn er pinpassen en sieraden weggenomen.

Mogelijk heeft iemand iets gezien of gehoord.

Geef dit dan door via 0900-8844, zie ook video.

Foto's