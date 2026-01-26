Zeer ernstig ongeval op de N7, file tot gevolg (video)

Groningen- Op de N7 tussen knooppunt Euvelgunne en knooppunt Julianaplein heeft maandag rond 16:45 uur een ernstig ongeval plaatsgevonden waarbij een auto en een vrachtwagen zijn betrokken. Video

Wat er exact gebeurd is, is nog onduidelijk. Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Twee rijstroken richting knooppunt Julianaplein zijn tijdelijk afgesloten en vanaf knooppunt Julianaplein werd 1 rijstrook afgesloten richting knooppunt Euvelgunne.

De politie doet onderzoek naar de toedracht. Er zijn lange files ontstaan.

Foto's

