Persoon zakt door het ijs, Reddingsbrigade als eerste ter plaatse (update)

Groningen – Zondagochtend is op het Hoornsemeer in Groningen een persoon door het ijs gezakt. Dat meldt DVHN.nl. De man was samen met zijn hond aan het wandelen toen het dier het ijs opliep en niet meer terug kon komen. Bij een poging om zijn hond te redden zakte de eigenaar zelf door het ijs.

Rond 11.20 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd. Politie, brandweer en ambulance kwamen ter plaatse. De man werd uit het water gehaald en ter plekke behandeld door medisch personeel.

Update: De Groninger Reddingsbrigade was als eerste ter plaatse en heeft de man uit het water geholpen en eerste hulp verleend. De reddingsbrigade was toevallig aanwezig om te trainen in ijsreddingen.

