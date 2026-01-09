Streep door Concours Hippique in MartinPlaza op vrijdagavond vanwege sneeuw op het dak

Groningen – De wedstrijden van het Internationaal Indoor Concours Hippique, dat inmiddels bijna drie weken duurt, zijn vrijdagavond per direct stilgelegd. Ook bij MartiniPlaza zorgt sneeuw op het dak voor problemen.

Volgens de organisatie is de afgelopen dagen intensief gewerkt aan het verwijderen van sneeuw van het dak van MartiniPlaza. “Door de aanhoudende sneeuwval en de ophoping van sneeuw op het dak van de middenhal, waar de hoofdpiste is gevestigd, dreigt de veiligheidsgrens in de loop van de avond te worden bereikt. Op dit moment is de situatie nog veilig, maar we vinden het verstandig om het evenement te staken.”

Voor de overige hallen bestaat geen gevaar, laat de organisatie weten op Instagram. “De constructies van deze hallen zijn sterk genoeg om de huidige sneeuwbelasting te dragen. Er is dan ook geen enkel risico voor de paarden die momenteel bij MartiniPlaza zijn gestald.”

