Auto botst op auto en komt tot stilstand in tuin van huis Kerkstraat

Groningen – Een automobilist is maandagavond rond 19.15 uur van de weg geraakt op de Kerkstraat tussen Hoogkerk en Gravenburg. Dat meldt Dagblad van het Noorden aan OOGTV.

De auto botste door nog onbekende oorzaak op een geparkeerde auto en kwam vervolgens tot stilstand in een tuin. De auto raakte hierbij beschadigd en moet worden weggetakeld. De bestuurder is behandeld door het ambulancepersoneel. Het is niet duidelijk hoe het nu met hem of haar gaat.

De politie is een onderzoek gestart naar het ongeval.

Foto's