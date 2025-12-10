Hoe vind je als werkgever personeel? Wat je zelf kunt doen en waar je hulp kunt vinden

De krapte op de arbeidsmarkt raakt inmiddels vrijwel iedere sector. Werkgevers merken dagelijks hoe lastig het kan zijn om geschikte mensen te vinden, of het nu gaat om technische functies, ondersteunende rollen of zorgprofessionals. Toch zijn er manieren om wél grip te krijgen op de zoektocht naar nieuw personeel.

Een combinatie van zelf acties ondernemen en gebruik maken van regionale ondersteuning werkt vaak het best.

Proactieve stappen die je zelf kunt zetten

Een goed vertrekpunt is helder krijgen wat je precies nodig hebt: welke taken horen bij de functie, welke competenties zijn vereist en welk type persoon past in het team. Daarbij kan onafhankelijk advies voor werkgevers helpen om dat beeld scherper te krijgen.

Ook de vacaturetekst verdient aandacht. Hoe duidelijker je beschrijft wat iemand kan verwachten van de functie, de werkzaamheden en de werksfeer, hoe kleiner de kans dat je reacties krijgt die niet passen. Vermijd overbodige lijstjes met eisen en schets liever een realistisch beeld van de dagelijkse praktijk.

Zodra de vacature klaar is, begint het echte werk: het bereiken van de juiste doelgroep. Sociale media, lokale netwerken, platforms en eigen medewerkers kunnen samen een sterk bereik creëren. Tegelijkertijd loont het om binnen de organisatie te kijken naar doorgroeimogelijkheden of bijscholingstrajecten. Soms blijkt de ideale kandidaat al deel uit te maken van het huidige team.

Wanneer, waarom en hoe externe hulp inschakelen?

Zelf actief werven blijft belangrijk, maar in sommige situaties kan extra ondersteuning uitkomst bieden. Denk aan specialistische functies waarvoor weinig kandidaten beschikbaar zijn of sectoren met een structureel personeelstekort.

Externe arbeidsmarktexperts kunnen ondersteuning bieden bij het opstellen van functieprofielen, het vinden van kandidaten of het verkennen van omscholingsmogelijkheden. Zulke partijen werken vaak samen met regionale partners en beschikken over een netwerk dat veel breder reikt dan dat van individuele werkgevers. Daardoor kunnen matches soms sneller tot stand komen.

Wat Werkcentrum Groningen Noord-Drenthe kan betekenen

In Groningen en Noord-Drenthe kunnen werkgevers terecht bij het Werkcentrum Groningen Noord-Drenthe. Dit regionale samenwerkingspunt bundelt de kennis en netwerken van verschillende arbeidsmarktorganisaties en ondersteunt werkgevers bij uiteenlopende vragen rondom werving en ontwikkeling.

Het Werkcentrum biedt kosteloze en onafhankelijke ondersteuning. Voor werkgevers zonder uitgebreid HR-team kan dat veel werk uit handen nemen. Denk aan hulp bij het in kaart brengen van personeelstekorten, het vinden van geschikte kandidaten of het opzetten van scholingstrajecten. Daarnaast kijkt het Werkcentrum mee naar duurzame inzetbaarheid en initiatieven rond maatschappelijke betrokkenheid.

Deze ondersteuning maakt het wervingsproces overzichtelijker en realistischer, vooral in sectoren waarin de arbeidsmarkt extra krap is. Werkgevers profiteren bovendien van een netwerk dat ze zelf niet altijd kunnen bereiken, wat de kans op een goede match vergroot.

Combineer eigen inzet met slimme ondersteuning

Wie personeel zoekt, staat er niet alleen voor. Door zelf helder te formuleren wat je nodig hebt en actief te blijven werven, vergroot je de kans op passende sollicitanten. Maar het benutten van regionale ondersteuning maakt het proces sterker en efficiënter, vooral wanneer de zoektocht complex wordt.

Meer informatie over deze ondersteuning is te vinden bij het Werkcentrum. Voor werkgevers die vastlopen of behoefte hebben aan extra inzicht, is dit een toegankelijke plek om stappen te zetten richting nieuwe collega’s.

Foto's