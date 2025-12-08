Groningen, Politie

OM verdenkt man(23) die Groningse slagerijen bedreigde van terrorisme

08 december 2025, 12:56
Nieuwolda – Een 23-jarige man uit Nieuwolda wordt ervan verdacht dat hij een terroristische aanslag op meerdere slagerijen in Groningen en Drenthe heeft voorbereid. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) zou hij tussen augustus 2024 en september 2025 dertien slagerijen hebben bedreigd. Dat meldt RTV Noord maandag.

Hij zou daarbij hebben aangegeven “iedereen dood te steken” als de zaken niet uiterlijk de volgende dag zouden sluiten.

Het OM vermoedt dat de man handelde vanuit radicale ideeën over dieren- en milieubescherming. Op 10 februari gaat de zaak verder tijdens een nieuwe pro-formazitting aldus RTV Noord.

