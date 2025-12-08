ProRail gaat scheurtjes in dwarsliggers onder spoor dinsdag en woensdag herstellen

Regio – Treinreizigers in Groningen moeten deze week rekening houden met overlast op het spoor. Dinsdag en woensdag rijden er geen treinen tussen station Groningen-Noord en Delfzijl/Eemshaven. ProRail gaat dan de beschadigde betonnen dwarsliggers bij Sauwerd herstellen. Arriva zet bussen in. Reizigers moeten daardoor rekening houden met langere reistijd. Dat meldt Oogtv.nl.

Het spoor tussen Groningen-Noord en Sauwerd moet, over een stuk van ongeveer vierhonderd meter, volledig worden verwijderd en opnieuw opgebouwd. De scheurtjes werden twee weken geleden ontdekt tijdens een controle. Sindsdien is één van de twee sporen niet bruikbaar. Dat zorgde de afgelopen weken onder meer voor uitval van twee spitsritten en vertraging.

Vanwege de werkzaamheden valt het treinverkeer op beide trajecten twee dagen lang volledig stil. Arriva zet trein vervangende bussen in vanaf station Groningen, die langs alle tussenliggende stations rijden.

De herstelwerkzaamheden vallen deels samen met geplande werkzaamheden tussen Usquert en Eemshaven. Tot en met maandag 15 december werkt aannemer Dura Vermeer daar dag en nacht aan het spoor, verschillende overwegen en het perron van station Uithuizermeeden. Hierdoor rijden er op dat traject de hele periode geen treinen en worden ook hier bussen ingezet. In Usquert, Uithuizen en Uithuizermeeden zijn bovendien meerdere overwegen tijdelijk deels of helemaal afgesloten.

