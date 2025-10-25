Auto tegen boom op de Westerhaven

Groningen – Een personenauto is in de nacht van vrijdag op zaterdag zwaar beschadigd geraakt bij een botsing met een boom ter hoogte van de Westerhaven, meldt de politie op sociale media.

Het ongeluk vond plaats in de vroege ochtend. Hoe het precies heeft kunnen gebeuren, is onbekend. Op een foto is te zien dat de auto op een boom is gebotst die ter hoogte van de kruising Astraat met de Westersingel stond. “Na de aanrijding is de automobilist er lopend vandoor gegaan,” schrijft de politie. “De zwaarbeschadigde auto is door een bergingsbedrijf weggesleept.” Ook de boom raakte fors beschadigd.

De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht zegt Oogtv.nl. Mensen die meer informatie of beeldmateriaal hebben, kunnen contact opnemen met de politie via 0900 88 44 of Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000.

Foto's