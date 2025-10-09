Justitie eist forse straf voor schietincident op De Kring

Het Openbaar Ministerie eist tegen een 56-jarige man uit Groningen dertig maanden cel (waarvan tien voorwaardelijk) voor een schietincident op woonwagenkamp De Kring. Dat meldt RTV Noord.

Een 35-jarige Stadjer raakte daarbij zwaargewond. Op de avond van 18 september kreeg de politie een melding van twee incidenten op De Kring. Eén persoon liep schotwonden aan zijn benen op, een ander had botbreuken in het gezicht.

De 56-jarige verdachte vertelde de rechter dat hij was aangevallen in de woning van zijn dochter. Bij een worsteling zouden schoten zijn gelost. De Groninger zou vervolgens knock-out zijn geslagen met een boksbeugel. Daarbij liep hij een gebroken oogkas en jukbeen op.

De 35-jarige verklaarde dat hij was beschoten door de verdachte. Hij sloeg de schutter vervolgens daarna in het gezicht om hem het wapen te ontfutselen. De zaak tegen de jongere verdachte wordt eind deze maand behandeld.

Justitie baseert zich deels op camerabeelden van het incident, maar volgens de advocaat van de verdachte is het onduidelijk wat er precies is gebeurd en zijn tijdens het politieonderzoek veel fouten gemaakt. Meer en bron RTV Noord. De rechtbank doet op 12 november uitspraak.

