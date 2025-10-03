Man(29) met drugs vlucht over grens en zwemt over brede sloot

Bad Nieuweschans – Donderdag rende een 29-jarige Engelsman tijdens een Duitse grenscontrole weg richting Nederland. Hij rende over de rijksweg A7, zwom vervolgens door een brede sloot en ging richting Bad Nieuweschans. In een weiland werd hij overmeesterd door Duitse en Nederlandse collega’s. Dat meldt de Marechaussee op Instagram.

De man vluchtte omdat hij 800 gram cocaïne, verpakt in chocoladerepen, bij zich had. Ook had hij 50 gram cannabis en een mes bij zich. Daarnaast stond de man gesignaleerd om DNA te laten afnemen en het betekenen van gerechtelijke stukken wegens een witwaszaak op Schiphol Airport. De man is aangehouden door het grensoverschrijdend politieteam van de Koninklijke Marechaussee voor het afnemen van zijn DNA en wordt overgeleverd aan de Duitse autoriteiten wegens een Europees aanhoudingsbevel.

Het GPT is een samenwerking tussen de Koninklijke Marechaussee, Nationale Politie, Landespolizei en de Bundespolizei.

Een team rijdt gemengde patrouilles met één Duitse en één Nederlandse collega in een onopvallend dienstvoertuig in de grensregio. Zij maken gebruik van elkaars bevoegdheden en mogen optreden in zowel Nederland als Duitsland.

Foto's