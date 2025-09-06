Hullabaloo Festival van start in Stadspark

Groningen – Het Hullabaloo Festival in het Stadspark is zaterdag om 12.00 uur van start gegaan. De vijfde editie van het festival pakt dit weekend groots uit met optredens van tal van bekende namen.

Topacts die dit weekend optreden zijn onder andere Goldband, Kensington, Sugababes, The Script en Chef’Special. In totaal zijn er dit jaar zes podia, één meer dan vorig jaar. Het nieuwe podium ‘Boogie Balooze’ richt zich volledig op tributebands van artiesten als Coldplay, Bruno Mars, Elton John en Tina Turner. Ook is er een ‘secret stage’ die in het teken staat van elektronische muziek.

Het festival werd zaterdagmiddag afgetrapt op het ‘Misfit’-podium met een optreden van Owen en op het ‘Kopjek’-podium, waar Noortje b2b Sofie draaiden. De twee energieke dj’s, die elkaar in het hoge noorden ontmoetten, draaien alle stijlen: van jazzhouse tot hard house en UK garage. Met hun speelse elementen en charmante energie weten ze elk publiek in de stemming te krijgen.

De eerste editie van het Hullabaloo Festival vond plaats in 2019. Na de coronacrisis ging het festival verder als een eendaags evenement. Vanwege het verdwijnen van Stadspark Live ontstond er een opening in het aantal geluidsdagen op de Drafbaan, waardoor het festival weer terug kon naar twee dagen. De editie van 2023 trok zo’n 60.000 bezoekers. Naast muziek zijn er dit weekend diverse randactiviteiten, zoals workshops, interviews, een discobingo en een markt.

Meer informatie over het festival vind je op de website.