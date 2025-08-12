Scooterrijders botsen op fietspad bij Waterhuizen, 1 gewonde

Waterhuizen – Dinsdagmiddag rond kwart over 12 zijn twee scooterrijders op elkaar gebotst op het fietspad langs de Winschoterweg bij Waterhuizen.

Beide bestuurders kwamen hierdoor hard ten val. Omstanders hebben eerste hulp verleend en 112 ingeschakeld. Twee ambulances en meerdere politie eenheden kwamen ter plekke om hulp te verlenen.

Beide bestuurder zijn door het ambulancepersoneel gecontroleerd. Eén persoon raakte gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. De politie maakt rapport op van het ongeval.

