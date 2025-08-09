Boot vliegt in brand op Leekstermeer, eigenaar spoorloos

Leek – Op het Leekstermeer is zaterdagavond een bootje dat voor anker lag in brand gevlogen. De oorzaak van de brand is nog onbekend.

De brandweer van Groningen-Stad en Leek rukte met spoed uit en kwam via twee kanten ter plaatse. Omstanders en Watersportcentrum Cnossen stelden hun boten beschikbaar, zodat de brandweer met blusmiddelen via het water naar het brandende vaartuig kon varen.

Met emmers en draagbare blusmiddelen wisten de hulpdiensten het vuur onder controle te krijgen. De eigenaar van de boot werd niet aangetroffen. De politie heeft in de omgeving gezocht, maar zonder resultaat.

