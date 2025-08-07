Automobilist botst tegen gevel Eerste Drift Spilsluizen

Groningen – Een automobilist is woensdagavond tegen de gevel van een woning gereden aan de Eerste Drift Spilsluizen in de binnenstad.

Het ongeluk gebeurde in de tweede helft van de avond. Bij het ongeluk zijn geen andere voertuigen betrokken. Door nog onbekende oorzaak is de bestuurder tegen de gevel gereden. Na de aanrijding is de bestuurder gevlucht en heeft deze het voertuig achtergelaten. Na enige tijd verscheen de automobilist echter weer ten tonele. Volgens de fotograaf is de politie ter plaatse om onderzoek te doen.

De schade aan het voertuig is aanzienlijk, de schade aan de woning lijkt volgens de nieuwsfotograaf mee te vallen. Vanwege de situatie is de straat afgesloten.