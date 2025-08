Brand snel onder controle in woning aan Havenstraat

Ter Apel – De brandweer van Ter Apel is zondagavond uitgerukt na een melding van een woningbrand aan de Havenstraat. Bij aankomst bleek de woning volledig vol rook te staan.

De bewoner was op het moment van de melding niet thuis. De brandweer is direct de woning binnengegaan om de oorzaak van de rookontwikkeling te achterhalen. In de keuken troffen zij een pan met aangebrande gehaktballen aan die vermoedelijk te lang op het vuur had gestaan.

De brand was snel onder controle en heeft zich niet verder verspreid. De brandweer heeft de woning geventileerd om de rook te verdrijven. Er raakte niemand gewond.

De schade bleef beperkt tot rookoverlast en een verbrande pan. De brandweer benadrukt het belang van toezicht houden bij het koken om dit soort situaties te voorkomen.

