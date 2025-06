Twee aanhoudingen bij de Rijnstraat op verdenking van diefstal en heling

Groningen – De politie kreeg zondagavond een melding dat er fietsen in een busje werden geladen in de IJsselstraat. Ze troffen het busje in de Rijnstraat. De politie heeft het voertuig gecontroleerd en ze troffen een aantal fietsen aan.

De betrokkenen hadden geen goede verklaring voor hoe ze aan deze fietsen kwamen. Ze zijn daarop aangehouden op verdenking van diefstal en heling. Het gaat om een minderjarige man uit de gemeente Noordenveld en een 33-jarige man zonder vaste woon of verblijfplaats in Nederland. De zaak wordt uitgezocht op het politie bureau.

Foto's