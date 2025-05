Redactie 112Groningen & Politie informatie via X & hoofdfoto DuoFocus/ Meternieuws.nl

Bij een zoekactie in de Carel Coenraadpolder zijn maandag rond 12:45 uur sporen(hoofdfoto, actuele situatie) aangetroffen. Om het onderzoek niet te schaden kunnen we op dit moment niet delen om wat voor sporen het gaat zegt de politie via X.

Ze doen ter plaatse nader onderzoek om vast te stellen of uit te sluiten of de aangetroffen sporen te maken hebben met het onderzoek naar de ontvoering van Jeffrey en Emma.

Foto's

