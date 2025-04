Persoon belandt met zitmaaier in sloot

Groningen – Bij een ongeluk op de Peizerweg tussen de stad en Hoogkerk is dinsdagmiddag de bestuurder van een zitmaaier gewond geraakt. Dat meldt OOGTV.nl

De melding van het ongeluk kwam rond 16.55 uur binnen bij de hulpdiensten. Behalve een ambulance en de politie werd ook een tankautospuit van de Groningse brandweer naar het adres gestuurd. Naar alle waarschijnlijkheid was een bewoner op een zitmaaier het gazon in de buurt van diens woning aan het maaien. Ten tijde van deze klus is er iets mis gegaan, waarbij de maaier en de persoon in een aangrenzende sloot terecht zijn gekomen.

Brandweerlieden gekleed in waadpakken hebben het slachtoffer uit de sloot gered. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer gestabiliseerd. Daarna is de persoon met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe de zitmaaier in de sloot terecht kon komen, is onbekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan. Bij het ongeluk waren geen andere voertuigen betrokken.

