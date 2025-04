Groningen – In een bosperceel langs de N46 heeft zondagavond een forse buitenbrand gewoed. Bij de brand kwam veel rook vrij, wat vanuit de omgeving goed zichtbaar was.

De brandweer rukte met meerdere eenheden uit en had het vuur na enige tijd onder controle. Inmiddels is de brand volledig geblust. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

Foto's