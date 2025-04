De week van politie Westerkwartier: diverse meldingen (overzicht)

Het paasweekend is bijna voorbij. De eieren kunnen weer de kast in. Ook dit weekend zijn wij weer druk geweest met allerlei verschillende zaken.

Er waren dit weekend ook meerdere feesten in onze gemeente. Hier een overzicht:

VERNIELING AUTO DE WILP

Op vrijdag 18 april 2025 kregen ze(de politie) melding van een inwoonster uit De Wilp dat haar voertuig was vernield. Er was een vreemde man aan haar deur geweest met de vraag of haar auto te koop was. Deze man, ongeveer 50-60 jaar, gezet postuur, bril en verband om een hand, is daarna weggelopen in de richting van de Stoeken. Toen de meldster later bij haar voertuig kwam zag zij dat de motorkap was vernield. Mogelijk heeft iemand de vernieling gezien of weet iemand er meer van. Meld dit dan via 0900-8844.

RIJBEWIJZEN INGEVORDERD DE SCHEIDING

Bij een snelheidscontrole op De Scheiding zijn er van twee personen het rijbewijs ingevorderd. Een 28-jarige inwoner en een 37-jarige inwoonster, beide uit de gemeente Opsterland, reden 118 kilometer per uur en 116 kilometer per uur waar 60 kilometer is toegestaan. Van beiden is het rijbewijs ingevorderd en opgestuurd naar het CVOM.

MELDING NEPAGENTEN LEEK

Een inwoonster van Riet in Leek was op vrijdag 18 april 2025 gebeld door een nepagent. De nepagent meldde dat er iets zou zijn met de bankrekening van de meldster. Toen de meldster aangaf het niet te vertrouwen werd de verbinding verbroken. Wij krijgen nog regelmatig meldingen van burgers die gebeld worden door nepagenten. Trap er niet in en verbreek gelijk de verbinding.

VERKEERSONGEVAL GROOTEGAST

Op zaterdag 19 april kregen ze de melding dat er een aanrijding met letsel was geweest op de Bovenweg te Grootegast. Wij zijn met prioriteit één die kant op gegaan. Ter plaatse bleek er gelukkig geen sprake van letsel, maar alleen materiële schade. Beide voertuigen zijn door een berger afgesleept.

Op de A7 hebben ze zondag een voertuig gelaserd met een snelheid van 163 kilometer waar 100 kilometer was toegestaan.

Toen de collega’s, met een opvallend dienstvoertuig, het voertuig inhaalde reed deze nog steeds 160 kilometer en zagen wij ook dat hij zijn mobiele telefoon vast had.

Van de bestuurder, een 56-jarige inwoner uit Drachten, is het rijbewijs ingevorderd en hij heeft een proces verbaal gekregen voor de snelheid en het vasthouden van zijn mobiele telefoon.

VERNIELING ABRI MARUM

Op zondag 25 april kreeg de politie de melding dat er een abri aan de Wendtsteinweg te Marum was vernield. Een getuige had gezien dat een groep jeugd met stenen tegen de abri aan het gooien was, daardoor het glas kapotging. Er zijn camerabeelden van het incident dus de zaak is in onderzoek. Mogelijk heeft iemand iets meer gezien of weet iemand wie verantwoordelijk is voor de vernieling. Dit mag gemeld worden via 000-8844 of via een privé bericht. Anoniem melden mag ook via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl

BROMFIETS ONDER INVLOED NIEBERT

Op de Molenweg in Niebert kwam een bromfietser ons luid claxonnerend voorbij. Hierop hebben wij ons dienstvoertuig gedraaid en de bestuurder gecontroleerd. De bestuurder, een 46-jarige man uit Marum, blies een A/G. Op het bureau bleek dat de bestuurder 495 ULG blies. Hem hiervoor een proces verbaal gegeven en een rijverbod van 5 uren.

Verder hebben ze dit weekend wel meerdere meldingen gehad van overlast van jeugd in Leek, Aduard, Zuidhorn, Tolbert en Grootegast en zijn wij bezig geweest met melding van geluidsoverlast, wijkproblematiek, verdachte situaties, inbraakalarmen en andere ongevallen.

