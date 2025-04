Buitenbrand langs Eemskanaal zorgt voor dikke rookontwikkeling in Groningen

Groningen – Aan de Eltjo Ruggeweg heeft zondagmiddag een forse bermbrand gewoed. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar geparkeerde voertuigen op het terrein. Dat meldt OOGTV.nl

De melding van de brand kwam even na 16.00 uur bij de hulpdiensten binnen. “Aanvankelijk werd er een tankautospuit gealarmeerd onder prio 2. Dat betekent dat de blusgroep niet met spoed en sirenes ingeschakeld hoeft uit te rukken”, vertelt Geert Anne Mollema van de brandweer. “Maar omdat er meerdere telefoontjes binnenkwamen en er ook paniek klonk, is er wel spoed aan de melding gegeven en is ook de assistentie ingeroepen van onze schuimbluswagen.”

Bluskanon

Op de locatie bleek een stuk berm van ongeveer zes vierkante meter in brand te staan. “Door het vuur werden geparkeerde voertuigen in de omgeving bedreigd. Wij hebben deze brand kunnen blussen, waarbij we met name gebruik hebben gemaakt van de schuimbluswagen. Dit voertuig is uitgerust met een bluskanon op het dak, waarmee er naast schuim ook met water geblust kan worden. In korte tijd kunnen er vele liters water op de vuurhaard gespoten worden.” Rond 16.15 uur kon het sein ‘brand meester’ worden gegeven. De politie kwam ter plaatse om onderzoek naar de oorzaak. Daarbij wordt brandstichting niet uitgesloten.

“Erg droog in de natuur”

Mollema vertelt dat de brandweer extra alert is op natuurbranden. “Afgelopen week hebben we opgeschaald naar fase 2. Het is erg droog in de natuur, waardoor eventuele branden zich snel kunnen verspreiden. Als er een melding van een natuurbrand binnenkomt, dan wordt er door de meldkamer extra onderzoek gedaan. Bevindt de brand zich in de buurt van een woonwijk? Komen er meerdere telefoontjes binnen? Hoe is de windrichting? Op basis van al deze informatie wordt er een inzetvoorstel gemaakt, waarbij er in deze situatie sneller meer personeel en voertuigen opgeroepen zullen worden.”

“Gooi geen sigarettenpeuken weg”

De brandweer adviseert ook om alert te zijn. “Als je rookontwikkeling ziet in een natuurgebied, twijfel dan niet en bel direct het alarmnummer. En laat daarnaast geen materialen slingeren. Als je een gebied bezoekt, gooi dan geen sigarettenpeuken weg.” Een stukje glas kan bijvoorbeeld al door weerkaatsing een brand veroorzaken.

Foto's