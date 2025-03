SCHILDWOLDE – Zaterdagmiddag is een ernstig ongeluk gebeurd met een vrachtwagen op de N387 bij Schildwolde.

Een tankwagen geladen met mest is geschaard, deels gekanteld en ligt dwars over de weg. De weg is daardoor volledig geblokkeerd.

De brandweer is met meerdere voertuigen ter plaatse om hulp te verlenen. De chauffeur van de vrachtwagen werd even behandeld in een ambulance.

Foto's