Toerit Groningen-Zuid naar A28 richting Assen komend weekend dicht

Groningen – Van zaterdagochtend 8 maart tot maandagochtend 10 maart is de toerit vanaf Groningen-Zuid (Laan Corpus den Hoorn/Van Ketwich Verschuurlaan) naar de A28 richting Assen afgesloten.

Ze voeren hier herstelwerkzaamheden uit aan de berm en de geleiderails. Op de A28 blijft één rijstrook beschikbaar, wat overdag voor vertraging kan zorgen.

Werkzaamheden

Op zaterdagochtend 6.00 uur starten we met herstelwerkzaamheden aan de berm en de geleiderails. Daarnaast pakken we meteen andere openstaande restpunten aan. Deze werkzaamheden duren het hele weekend. Maandagochtend om 06.00 uur gaat de toerit weer open.

Verwachte overlast

Omdat er op de A28 maar één rijstrook richting het zuiden beschikbaar is, kan er overdag file of vertraging ontstaan, met name vanaf het Julianaplein. Houd hier rekening mee.

Omleidingen

Verkeer vanuit de wijken De Wijert en Corpus Den Hoorn wordt omgeleid via omleidingsroute 9. Deze route loopt via de Laan Corpus den Hoorn naar toerit 36a Groningen-Corpus en vervolgens richting de A28 via het Julianaplein (zie afbeelding).

