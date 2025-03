Vrijheidsplein weer in handen van provincie, eind maart ook Ring Zuid terug naar eigenaar

De grootschalige werkzaamheden in het gebied bij het Vrijheidsplein en Ring West is zijn nu echt klaar. Projectbureau Aanpak Ring Zuid heeft het beheer van het weggedeelte teruggegeven aan de provincie Groningen. Eind maart geeft Aanpak Ring Zuid ook het beheer van de zuidelijke ringweg terug.

De westelijke ringweg en het Vrijheidsplein zijn eigendom van de provincie Groningen, net als de noordelijke en oostelijke ringweg. De zuidelijke ringweg is een rijksweg en dus in handen van Rijkswaterstaat. Daarnaast zijn er nog de wegen in de stad, die behoren aan de gemeente. Zegt Oogtv.nl.

Om het project uit te kunnen voeren, hebben projectbureau Aanpak Ring Zuid en aannemer Combinatie Herepoort voor de start van het project het beheer van alle betreffende wegen overgenomen.

Nu de werkzaamheden bij de westelijke ringweg en het Vrijheidsplein klaar zijn, kon de provincie het beheer van de wegen weer overnemen. Eind maart geeft projectorganisatie Aanpak Ring Zuid ook de zuidelijke ringweg terug aan de eigenaar: Rijkswaterstaat dus.

“Dat betekent in principe dat voor die tijd alle werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg klaar moeten zijn”, schrijft Aanpak Ring Zuid. “Wel kunnen we met Rijkswaterstaat afspreken dat zij enkele laatste werkzaamheden zelf gaan uitvoeren.”

Foto's