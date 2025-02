Foxhol – Woensdagmiddag is een man zes meter naar beneden gevallen van een schip aan de Scheepswervenweg in Foxhol. Dat meldt een 112-fotograaf in de buurt.

Het is niet bekend of de man in de loods is gevallen, of in het ruim van het schip. Ook over de ernst van de verwondingen is niks bekend.

Hulpdiensten, waaronder de brandweer en ambulance, kwamen met spoed om het slachtoffer te helpen. Dat meldt RTV Noord.

Foto's