Appingedam: Politie vindt `overleden persoon` in het water (video)

Appingedam – De politie deed maandagmiddag uitgebreid onderzoek langs het Eemskanaal Noordzijde vlakbij Appingedam nabij een brug.

Eerder maandagmiddag had de brandweer hier een melding binnen gekregen van een ‘mogelijk persoon te water’, duikers enz. waren daarop uitgerukt. De politie laat weten dat er daarna iets in het water is aangetroffen. Wat precies weten ze niet.

De politie doet onderzoek. De omgeving is afgezet met lint, en het scheepvaartverkeer ligt stil. Via Burgernet(een vermiste 63-jarige vrouw) was eerder vandaag een melding van een vermissing, het is nog onduidelijk of dit er mee te maken heeft.

Update 15:03 uur: In het water is een overleden persoon aangetroffen. De politie doet nu onderzoek naar de identiteit van de persoon en de toedracht van het overlijden zegt de politie via X.

