Politie onderzoekt mogelijk steekincident aan de Industrieweg in Winschoten (update)

Winschoten – De politie doet onderzoek naar een melding van een verkeersongeval aan de Industrieweg in Winschoten, waarna mogelijk gestoken is. Een verdachte werd aangehouden.

Drie personen inclusief de verdachte raakten gewond en werden overgebracht naar het ziekenhuis.

Rond 18.05 uur ontvingen we een melding van een aanrijding tussen twee auto’s op de Industrieweg in Winschoten, waarna mogelijk gestoken is. Bij aankomst troffen we een beschadigde auto aan met daarin een gewonde man, een 34-jarige inwoner van Winschoten. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.

Enkele honderden meters verderop, op de Lijnbaan, vonden we een tweede beschadigde auto. In deze auto zaten twee mannen, een 20-jarige man uit Scheemda en een 30-jarige man uit Winschoten. Zij waren mogelijk ook het slachtoffer van een steekincident. Beiden zijn eveneens overgebracht naar het ziekenhuis.

Aanhouding verdachte

Uit onderzoek blijkt dat er mogelijk sprake was van een conflict tussen de betrokkenen. Later die avond werd de 34-jarige man uit Winschoten, de man die we aantroffen op de Industrieweg, aangehouden en overgebracht naar het cellencomplex. Hij zit vast en zal worden verhoord.

Politieonderzoek

De politie doet onderzoek naar het incident. Ter plaatse zijn getuigen gehoord en specialisten van de Forensische Opsporing hebben sporenonderzoek uitgevoerd op beide locaties. Ook worden camerabeelden van de omgeving van de Industrieweg en de Lijnbaan bekeken om te achterhalen wat er precies is gebeurd. Bent u getuige geweest van het incident op de Industrieweg? Of heeft u meer informatie over wat er is gebeurd, bijvoorbeeld beelden van een dashcam of video deurbel? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

