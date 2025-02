KNMI waarschuwt maandag op dinsdagnacht voor gladheid door sneeuw

Groningen – Weggebruikers moeten in de nacht van maandag op dinsdag en dinsdagochtend rekening houden met gladheid door sneeuwval. Het KNMI heeft een ‘code geel’ afgekondigd.

De waarschuwing geldt vanaf dinsdagnacht 02.00 uur. “In het noorden van het land is er in de nacht naar dinsdag en dinsdagochtend kans op gladheid door sneeuwval”, vertelt het KNMI. “Er is kans op ongelukken door gladde wegen, -fietspaden en -voetpaden. De verwachting is dat er zich een sneeuwdek kan vormen van 1 tot 3 centimeter, mogelijk een enkele centimeter meer.”

Behalve voor Groningen geldt de waarschuwing ook voor Friesland, Drenthe en Overijssel. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis ontstaat de sneeuw door een zogeheten hoogtestoring. Hoe dit precies in elkaar steekt, legt Kamphuis van Oogtv uit in dit artikel.

Foto's