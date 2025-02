Valthermond – Aan het Zuiderdiep in Valthermond is aan het begin van de avond brand uitgebroken in een woonhuis. Volgens een woordvoerder van de brandweer zijn er meerdere explosies gehoord. Het vuur was uitslaand.

Bij de brand is iemand in de woning gewond geraakt. Er zou sprake zijn van ‘aanzienlijk letsel’, aldus de brandweer. Een tweede persoon is ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

