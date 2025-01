KNMI waarschuwt voor dichte mist

Groningen – Het KNMI waarschuwt zondagavond door dichte mist. Voor de provincie Groningen is er een ‘code geel’ afgegeven.

De waarschuwing geldt vanaf 18.00 uur. “In het noordoosten en oosten van het land komt plaatselijk dichte mist voor”, vertelt het KNMI. “Met name het wegverkeer kan hier hinder van ondervinden. De verwachting is dat de mist gedurende avond en in de nacht naar maandag nog wat verder uit kan breiden. Maandagochtend zou de dichte mist geleidelijk weer moeten verdwijnen.”

Op het KNMI-station in Eelde werd zondagavond rond 20.00 uur een zicht van 193 meter gemeten. Wanneer het zicht zich onder de tweehonderd meter bevindt, is er sprake van dichte mist. Code geel geldt naast Groningen ook voor Drenthe en Overijssel. De waarschuwing is geldig tot maandagochtend 10.00 uur.

