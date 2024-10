Hereweg 14 oktober twee maanden deels afgesloten

Groningen – Maandag 14 oktober 06.00 uur tot vrijdag 20 december 16.00 uur is de Hereweg dicht voor gemotoriseerd verkeer. Auto’s en bussen worden deze periode omgeleid. Fietsers en voetgangers kunnen de werkzaamheden voor het grootste deel van de tijd passeren. Alleen van 26 tot en met 30 oktober is de Hereweg afgesloten voor alle verkeer.

Het autoverkeer wordt omgeleid via de Stationsweg, het Emmaviaduct, de Brailleweg, de Vondellaan en de Van Ketwich Verschuurlaan en andersom.

Voor fietsers en voetgangers blijft de weg voor het grootste gedeelte van de tijd open open. Aan de westkant van de Hereweg wordt een fietspad voor twee richtingen gemaakt en zo kunnen fietsers en voetgangers de werkzaamheden passeren. Alleen in de herfstvakantie wordt dit pad afgesloten. Van zaterdag 26 oktober tot en met woensdag 30 oktober moeten fietsers omrijden via de Papiermolentunnel of het tijdelijke fietspad door het nieuwe Zuiderplantsoen, die loopt tussen het DUO en de Waterloolaan.

BUSSEN In deze periode rijden ook de buslijnen 50, 51 en de nachtbus 418 een andere route. Kijk voor meer informatie op de website van Qbuzz. WERKZAAMHEDEN De nieuwe Ring Zuid loopt niet meer over de Hereweg, maar eronderdoor. Het viaduct van de oude zuidelijke ringweg moet nog afgebroken worden en de weg moet opnieuw ingericht en aangelegd. Daarnaast loopt de Hereweg straks door het nieuwe park; het Zuiderplantsoen. Ook hiervoor moet nog veel gedaan worden. Zoveel mogelijk werkzaamheden worden deze weken gecombineerd. Lees meer op de website van Aanpak Ring Zuid.

