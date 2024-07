Groningen- Op de kruising Korreweg/Floresplein heeft dinsdagavond een forse aanrijding plaatsgevonden tussen een auto en een scooter. De scooter betreft een maaltijdbezorger.

De maaltijdbezorger is hierbij gewond geraakt. Het slachtoffer werd behandeld in de ambulance. Het verkeer had wat hinder van het ongeval. Inmiddels is de weg vrijgemaakt.

Foto's