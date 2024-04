Kolham – Van woensdag 24 april 2024 op donderdag 25 april 2024, zijn er vernielingen gepleegd aan het kunstwerk ‘Het Slochter Molecuul’. Dit kunstwerk staat langs de A7 ter hoogte van Kolham.

Mocht u iets gezien hebben, dan verzoekt de politie u om deze informatie met hun te delen onder vernoeming van bvhnummer 2024110178. Dit kan via 0900-8844 of als u anoniem wenst te blijven via 0800-7000.

