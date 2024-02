Inwoners en middenstand Ter Apel krijgen schade overlast asielzoekers vergoed

Ter Apel – Zowel inwoners als middenstanders in Ter Apel krijgen de schade die wordt veroorzaakt door overlast gevende asielzoekers vergoed. Dat heeft staatssecretaris Eric van der Burg van het ministerie van Justitie en Veiligheid bekend gemaakt.

Hiervoor wordt een digitaal schadeloket ingericht. Vergoeding van omzetderving van de Ter Apeler middenstanders maakt geen onderdeel van de regeling uit. ‘Deze regeling wordt getroffen voor schade aan een goed of een zaak, die plotseling en onvoorzien is ontstaan door overlast door asielzoekers, en niet vergoed wordt door de verzekeraar. Denk bijvoorbeeld aan diefstal, inbraak of verduistering door een asielzoeker.

Zaken waarvan de vergoeding onder staatssteun valt, zoals omzetderving, maken geen onderdeel uit van de regeling’, schrijft de bewindsman in een brief aan de Tweede Kamer. Lees verder op RTVNoord.nl

