Overleden man aangetroffen in droge sloot in Kolham (update)

Kolham – Donderdag aan het begin van de avond kwam er een melding binnen bij de meldkamer van een eenzijdig ongeval aan de Hoofdweg in Kolham.

De hulpdiensten rukten omstreeks 18:00 uur massaal uit naar de Hoofdweg. Ter plaatse troffen de hulpdiensten een overleden man aan in een droge sloot. De toedracht van het noodlottig ongeval word momenteel door de politie onderzocht door de VOA. De Hoofdweg is gestremd voor het overige verkeer. Getuigen zagen een grasmaaier staan, of die ook betrokken was is niet bekend.

Update: Uit het onderzoek is gebleken dat er geen sprake is van strafbare feiten. Hiermee is het onderzoek afgerond.

Foto's

Deel dit artikel

Social media