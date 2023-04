Grip-1 situatie: woningen ontruimd vanwege forse gas uitstroom Scheemda (update)

Scheemda – Aan de Dollardlaan in Scheemda is woensdag rond de middag bij werkzaamheden een gasleiding geraakt. Er is daarbij een forse gas uitstroom ontstaan.

De brandweer ontruimd daarom een aantal woningen in brengen incident door middel van metingen in kaart. Er is opgeschaald naar GRIP 1. Dat meldt de @brwgroningen via Twitter.

Bij grote of complexe incidenten moeten hulpverleners van de hulpverleningsdiensten (brandweer, politie, geneeskundige zorg en bevolkingszorg) snel kunnen omschakelen naar één multidisciplinaire organisatie die het incident bestrijdt. Om zo’n opschaling goed te laten verlopen is de GRIP-structuur ontwikkeld. Daarin wordt beschreven wanneer de crisisteams bij elkaar komen en hoe deze onderling samenwerken.

GRIP-1 in Scheemda

Soms zijn bij de bestrijding van een incident nog andere hulpverleningsdiensten betrokken (bijvoorbeeld politie of ambulance.) Als er coördinatie tussen de hulpverleningsdiensten nodig is, dan wordt er vaak opgeschaald naar GRIP-1.

Vlak bij het incident wordt dan een Commando Plaats Incident (CoPI) ingericht. In dit team zitten vertegenwoordigers van de verschillende hulpverleningsdiensten en samen coördineren ze het incident en adviseren ze hoe het incident het beste aangepakt kan worden.

Netbeheerder Enexis heeft de uitstroom van gas gestopt. Zij hebben nog een aantal controle metingen gedaan en de bewoners kunnen weer veilig terug naar hun woningen.

Foto's

Deel dit artikel

Social media

Aan de Dollardlaan in Scheemda is hij werkzaamheden een gasleiding geraakt. Er is forse gas uitstroom ontstaan. We ontruimen daarom een aantal woningen in brengen incident door middel van metingen in kaart.

Er is opgeschaald naar GRIP 1. — Brandweer Groningen (@BRWGroningen) April 19, 2023