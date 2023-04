Delfzijl – De hulpdiensten zijn dinsdagavond opgeroepen voor een ongeval op de Cornelis Houtmanstraat in Delfzijl.



Bij aankomst van de hulpdiensten was er een ongeval gebeurd tussen een busje en een auto. Aldus omstanders reedt de bestuurder van het busje met hoge snelheid door de straat, en verleende de bestuurder geen voorrang aan de bestuurder van de zwarte auto. Het is niet bekend of er gewonden zijn gevallen. De schade aan de auto’s is groot.

Foto's