Verdachte aangehouden uit Westerwolde en getuigen gezocht steekincident Prinsengracht

Amsterdam – De recherche is dringend op zoek naar getuigen van een steekincident aan de Prinsengracht is Amsterdam. In de nacht van 8 op 9 juli 2026 rond 02.05 uur wordt een vrouw uit het niets in haar arm gestoken.

Op 10 juli rond 01.00 uur houden agenten een 40-jarige man uit de gemeente Westerwolde hiervoor aan. De recherche heeft de zaak in onderzoek en is dringend op zoek naar getuigen.

In de nacht van woensdag 8 op donderdag 9 juli rond 02.05 uur staan drie vrouwen op de Prinsengracht ter hoogte van de Leidsegracht op een taxi te wachten. Op dat moment komt een man op een fiets aanrijden. Uit het niets voelt één van de drie vrouwen ineens twee harde klappen op haar arm als de fietser haar passeert. Als ze hier iets van zeggen, stapt de man van zijn fiets en loopt dreigend naar de vrouwen toe. Twee mannen, uit een nabijgelegen restaurant, schieten de vrouwen te hulp en weten de man op afstand te houden. Als de taxi kort hierna arriveert, stappen ze in en weten zo veilig weg te komen denken ze. Dan merken ze dat de klappen messteken zijn geweest en wordt de politie ingeschakeld. De vrouw is voor haar verwondingen door een arts behandeld.

De recherche start direct een onderzoek. De afdeling Opsporingscommunicatie verspreidt vervolgens intern de beelden van de verdachte. Deze verdachte wordt in de nacht van donderdag 9 op vrijdag 10 juli rond 01.00 uur, op de Lange Niezel herkend door agenten en daarbij aangehouden, naar aanleiding van de interne aandachts-vestiging.

Het onderzoek duurt voort en de recherche is dringend op zoek naar getuigen van dit steekincident.

Getuigenoproep

Beschikt u over beeldmateriaal van de periode voor, tijdens of na het incident? Dan komt het onderzoeksteam graag met u in contact. Heeft u daarnaast iets gezien of gehoord, wat het onderzoek verder zou kunnen helpen? Dan kunt u zich melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Via onderstaand tipformulier kunt u eventueel het beeldmateriaal uploaden.

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