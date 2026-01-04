Gladheid door sneeuw en bevriezing, Code Geel & Storing 112GR. APP

Groningen – Het verkeer moet op veel plaatsen in het land rekening houden met gladheid door sneeuw en bevriezing van natte wegen. Hiervoor staat code geel uit. De winterse omstandigheden met gladheid houden de komende dagen aan.

Zondag vallen er weer talrijke buien met kans op hagel, natte sneeuw en vooral landinwaarts ook droge sneeuw. Tijdens hevigere buien kan er dan opnieuw een sneeuwdek van 1-3 cm ontstaan, vooral in het zuiden en noordoosten plaatselijk mogelijk 3-5 cm of meer.

In de loop van zondag beperken de buien zich tijdelijk tot het midden en noorden van het land. Verder kan er ’s avonds, ’s nachts en ’s ochtends buiten de buien om met name verder landinwaarts gladheid voorkomen door bevriezing van natte wegen.

Storing 112GR. APP

Er is een storing in de 112Groningen APP, bij IPhone en IPad, 5 januari wordt dit opgelost is de bedoeling. Excuses voor het ongemak.

