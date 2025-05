Na vijf dagen blussen is de brand nog niet uit in Oude Pekela{foto’s}

Oude Pekela – De particuliere brandweer is vrijdagavond nog steeds bezig met het bestrijden van de brand bij de opslaglocatie van Hempflax. Er wordt geblust met extra materieel en water.

Het gebruik van blusschuim werd vanochtend (vrijdag) afgeblazen, omdat het pand nog te heet was en schuim voor meer rook- en stankoverlast kan zorgen. Zegt de Gemeente Pekela.

Uit warmtebeelden, die vanmiddag met een drone zijn gemaakt, blijkt dat de temperatuur van de brandhaard inmiddels met ruim 65 procent is gedaald. Op basis van deze gegevens heeft de gemeente Pekela toestemming gegeven om ook vannacht door te gaan met blussen met water.

‘Door het inzetten van extra brandweerwagens en het blussen van het smeulende gedeelte in het pand van Hempflax met water zien we nu goede resultaten,’ aldus burgemeester Jaap Kuin. ‘Voor nu is het daarom niet noodzakelijk om blusschuim in te zetten.’

Zaterdag worden opnieuw warmtebeelden gemaakt om de temperatuur in de voormalige strokartonfabriek Britannia te meten. Aan de hand van die gegevens wordt bepaald of blusschuim alsnog nodig is.

Dankzij de gunstige windrichting ondervinden bewoners van het eerder ontruimde gebied – het zogenoemde rode gebied – weinig hinder van rook of stank. Deze inwoners hoeven daarom hun woningen niet uit. Mocht de wind draaien en er komt weer rook opzetten, is het advies om ramen en deuren te sluiten. Foto’s zijn van 5 dagen.

