Politie toont beelden van mislukte overval op tankstation aan de Rijksweg (Video)

Groningen – Ruim een maand na de mislukte overval op een tankstation aan de Rijksweg in Stad heeft de politie beelden van het incident vrijgegeven. Met het openbaar maken van de camerabeelden hoopt de politie nieuwe tips te ontvangen over de identiteit van de dader.

Op de beelden is te zien hoe een man op zaterdag 5 april rond 23:00 uur het tankstation binnenkomt en een steen tussen de schuifdeur legt, zodat deze open blijft. Vervolgens haalt hij een machete tevoorschijn en bedreigt de medewerker achter de kassa. Ondanks zijn dreigende houding weet hij niets buit te maken en verlaat hij zonder buit het tankstation. Vermoedelijk is hij daarna gevlucht in de richting van de Steiger.

De verdachte is een man met een licht getinte huidskleur, tussen de 1.75 en 1.85 meter lang. Hij droeg opvallende kleding, waaronder een Under Armour joggingbroek, New Balance-schoenen en een rugtas van Nike.

De politie roept getuigen op zich te melden. Mensen die iets gezien hebben of beschikken over camerabeelden uit de omgeving van de Rijksweg rond het tijdstip van de overval, wordt gevraagd contact op te nemen via de opsporingstiplijn (0800-6070) of anoniem via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000). Zie video onderaan.

Foto's

