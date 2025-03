Mishandeling in Zuidhorn, één persoon buiten bewustzijn

ZUIDHORN – Op vrijdagavond 28 maart rond 23.50 uur heeft een conflict plaatsgevonden op de Hoofdstraat in Zuidhorn, ter hoogte van huisnummer 45. Daarbij raakte één persoon buiten bewustzijn, meldt de politie Westerkwartier via Instagram.

Het slachtoffer werd met de ambulance meegenomen, maar was op dat moment niet aanspreekbaar. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Kort na het incident zou een groep jongeren zijn weggerend richting de Burgemeester de Vrieslaan, aldus een getuige.

De politie roept mensen die mogelijk iets hebben gezien of beschikken over camerabeelden van het incident of de aanloop ernaartoe op om zich te melden. Ook betrokkenen bij het conflict worden verzocht contact op te nemen.

Tips kunnen worden doorgegeven via 0900-8844 onder vermelding van registratienummer BVH: 2025080913. Of er gewonden zijn is niet bekend.

