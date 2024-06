Lauwersoog – De politie heeft vrijdagavond bij Lauwersoog een touringcar in beslag genomen. Er was geen vergunning en de APK was al jaren verlopen. Bovendien had de chauffeur een verlopen rijbewijs en niet de goede kwalificaties. Dat meldt RTVNoord.

De bus is weggesleept door een berger. De bus is door een bergingsbedrijf afgesleept. De passagiers zijn met taxi’s naar hun eindbestemming gebracht, meldt Omrop Fryslân.

