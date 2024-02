Dit weekend aanpak storingsgevoelige Euvelgunnerbrug

Groningen – Komend weekend proberen ze de Euvelgunnerbrug in de zuidelijke ringweg helemaal storingsvrij te maken. We gaan een aantal onderdelen van de brug vervangen en een aantal aanpassingen in de software doen. Daarna gaan we alles uitgebreid testen.

Hiervoor sluiten we dit weekend de zuidelijke ringweg af tussen knooppunt Euvelgunne en de Europaweg, in beide richtingen. Het verkeer wordt omgeleid via de Europaweg (de ‘oude A7’) en knooppunt Westerbroek.

De Euvelgunnerbrug is de hoge brug in de zuidelijke ringweg. Deze brug is vorig jaar compleet vernieuwd en in september open gegaan. Helaas zijn er sinds die tijd verschillende storingen geweest in een sensor en in de software. Daardoor moest de brug met de hand bediend worden. Ook kwam het bijvoorbeeld voor dat de slagbomen bij de brug naar beneden gingen, zonder dat er scheepvaartverkeer was. Al een paar keer hebben we kleinere aanpassingen gedaan om de problemen op te lossen, maar de brug is nog steeds niet storingvrij. Dat is hinderlijk voor het autoverkeer en zou straks tijdens Operatie Ring Zuid (vanaf 22 maart) tot grote opstoppingen kunnen leiden.

Komend weekend gaan we de nog aanwezige storingen in de brug verhelpen. We doen aanpassingen in de software, de audio, de camera’s en de bediening op afstand. Ook vervangen we een sensor die de hydrauliek aanstuurt (de aandrijving van de beweegbare delen). Verder ronden we gelijk een aantal restpunten aan de ringweg af. Daarna gaan we alles integraal testen. Met deze uitgebreide voorbereiding en vele testen verwachten we de nieuwe brug helemaal storingsvrij te maken.

Afsluiting

De zuidelijke ringweg is van vrijdagavond 16 februari (20.00 uur) tot zondagavond 18 februari (19.00 uur in) beide richtingen afgesloten tussen de Europaweg en knooppunt Euvelgunne (zie de afbeelding hieronder). De oprit vanaf de Kieler Bocht richting knooppunt Euvelgunne blijft wel beschikbaar. Ook de oprit vanaf de Bornholmstraat richting het Julianaplein en de afrit 37 Groningen-Europapark (rond de Skivijver) blijven open (groen in de afbeelding).

Het autoverkeer op de A7 (vanaf Hoogezand) richting het centrum kan de snelweg verlaten bij knooppunt Westerbroek en via de Europaweg (de ‘oude A7’) naar de stad rijden.

Verkeer richting A7/Hoogezand kan ook de route via de Europaweg gebruiken.

