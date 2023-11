Sinterklaas en de Pieten bezochten ‘Stad naar Stad en dorpen’ in de Provincie

Groningen en Regio – Zaterdagmiddag bezocht Sinterklaas en de Pieten stad naar stad in de provincie, en ook de dorpen deed hij aan.

Ook volgend weekend heeft de Sint en zijn roetveeg pieten het druk.

Groningen

Sinterklaas en de Pieten kwamen ook langs Groningen, daar hebben zij ook een groot feest gevierd. Sinterklaas en de Pieten hebben een rondje door de stad gedaan en zijn daarna feest gaan vieren met de Burgemeester.

Bedum

Ook kwamen Sinterklaas en de Pieten langs Bedum met de boot, zij kwamen aan de Molenweg in Bedum aan. Sinterklaas heeft een klein rondje gemaakt door het dorp en is uit gekomen bij de Meenschaar, waar een grote trailer met muziek stond.

Finsterwolde

Vanmiddag kwamen Sinterklaas met de Pieten ook langs Finsterwolde met de boot. Hij werd verwelkomt door 2 dames van de ondernemersvereniging. De kinderen kregen pepernootjes uit de “pepernoten fabriek” Na veel handjes en tekeningen van de kinderen uit de omgeving ging hij met paard en wagen naar Partycentrum Finnewold om daar verder feest te vieren.

Leek

Ook kwamen Sinterklaas en de Pieten langs Leek met de boot. Alleen daar hadden Sinterklaas en de Pieten wat pech, want de boot van Sinterklaas had motorpech, daardoor kwam Sinterklaas wat later aan.

Ondanks het lange wachten en de regen waren de kinderen wel erg blij. Na aankomst in de haven van Leek/Nienoord is die met een stoet door het centrum naar een podium in het centrum gebracht. Daar werd het feest verder gevierd.

Foto's